В Аше закончили откачивать воду из подтопленных домов

Сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области завершили откачку воды из жилых домов Аши. За весь период паводка от воды освобождено 95 домов и 125 гаражных боксов. Просушено 55 домов, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

С низменных участков местности откачано более 44,5 тыс. кубических метров воды. Работы в этом направлении продолжаются. Граждане, находившиеся в пункте временного размещения, покинули его.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», улицы Аши начало подтапливать утром 18 марта. В результате внезапно наступившего ледохода на реке Сим и образования ледяных заторов уровень воды резко поднялся. Спасатели эвакуировали 275 жителей, в том числе 68 детей. Всего затопленными оказались 95 домов, 173 садовых участков и 329 приусадебных участков.

Виталина Ярховска