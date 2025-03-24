В Перми будут судить предполагаемых организатора и пособника убийства бизнесмена

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении Руслана Шардакова и Андрея Широкова. Как сообщают СУ СКР по Пермскому краю и прокуратура региона, в зависимости от роли каждого мужчины обвиняются в организации убийства по найму из корыстных побуждений, пособничестве и подстрекательстве к совершению этого преступления, а также в незаконном приобретении огнестрельного оружия.

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Как считает следствие, Руслан Шардаков решил убить своего делового партнера Александра Лукова, чтобы получить контроль над его бизнесом. Для реализации своего преступного умысла он привлек Андрея Широкова, предложив тому организовать преступление за деньги. Последний подыскал исполнителя и поручил своему сыну Роману обеспечить киллера средствами связи и другим необходимым оборудованием.

5 октября 2023 года не установленный следствием исполнитель, находясь в баре, совершил убийство предпринимателя, произведя не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия. Через несколько месяцев все трое были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и заключены под стражу. По данным СМИ, в начале марта Роман Широков заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий.

В целях установления объективной истины по уголовному делу следствием проведена кропотливая работа, в ходе которой допрошено более 100 свидетелей, назначено и проведено более 60 различных сложных экспертных исследований. Уголовное дело будет передано в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу.