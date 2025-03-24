Минтруд назвал наиболее востребованных специалистов в 2029 году

Министерство труда прогнозирует, что к 2029 году наибольший рост по числу сотрудников покажет отрасль оказания персональных услуг. Самый большой спад ожидается в торговле и госуправлении.

О возможных изменениях говорится в прогнозе кадровых потребностей на 2024-2029 годы, который разработал Минтруд. Содержание документа публикует РБК.

Согласно оценке Минтруда, рост потребностей в специалистах сильнее всего вырастет в таких отраслях, как:

оказание персональных услуг (+348 тыс. человек);

обрабатывающие производства (+203 тыс.);

транспортировка и хранение (+194 тыс.);

гостиничный бизнес и общепит (+168 тыс.);

наука (+160 тыс.).

Спад потребности в специалистах произойдет в сферах торговли (-233 тыс.), госуправления (-66 тыс.), обеспечения электроэнергией, газом и паром (-57 тыс.). Кроме того, снижение покажут сельское хозяйство, недвижимость, культура и спорт, а также финансы и страхование.