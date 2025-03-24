Директора центра «Русал ИТЦ» осудят за получение подкупа на 7,7 млн рублей

Советский райсуд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении директора литейного центра ООО «Русал ИТЦ», обвиняемого в получении коммерческого подкупа (ч. 4 ст. 208 УК РФ). По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает краевая прокуратура. По сведениям источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о Викторе Дроздове.

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По версии следствия, в 2017 году к фигуранту дела обратились два представителя ООО «Экораф». За вознаграждение они просили обеспечить компанию положительными результатами испытаний продукции и возможностью вовлечь ее в производство «ОК Русал».

До 2022 года, считают правоохранители, директор литейного центра получил за это более 7,7 млн руб.

«Мной не вносились в отчеты какие-либо изменения. Проведенные испытания продукции соответствовали требованиям компании, из-за чего она проходила аттестацию или переводилась на следующий этап испытаний»,— заявил обвиняемый.

Уточняется, что уголовные дела в отношении представителей «Экораф» прекращены в связи с активным способствованием раскрытию преступления.

Александра Стрелкова