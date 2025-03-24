В ограблении почтового отделения в Биробиджане подозревают его руководительницу

В Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело в отношении бывшей начальницы почтового отделения в Биробиджане, сообщил городской следственный отдел СУ СКР по региону. 40-летнюю женщину подозревают в присвоении крупной суммы денег (ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2024 года подозреваемая присвоила себе свыше 330 тыс. руб., пропажу которых не должны были заметить. Награбленным она планировала распорядиться по своему желанию.

Дело расследуется при участии сотрудников УФСБ по ЕАО, собирается доказательная база. Подозреваемая уже частично возместила причиненный ущерб в ходе расследования.

Дарья Балабанова, Биробиджан