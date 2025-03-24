На программу «Якутия — земля героев» поступило 583 заявки

В Республике Саха (Якутия) завершился прием заявок на программу для участников специальной военной операции «Якутия — земля героев», которая проводится по аналогии с федеральным проектом «Время Героев». Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, поступило 583 заявки.

«Заявки пришли со всех уголков Якутии и даже из других регионов страны. Программа создана для того, чтобы поддержать наших защитников и помочь им применить свой опыт, силу и лидерские качества на благо родной республики. С 24 марта начнется онлайн-тестирование, потом — личное собеседование. А тех, кто пройдет отбор, ждет обучение», — сказал глава республики Айсен Николаев.

Регистрация проходила на платформе «Россия — страна возможностей». Процедуры отбора и оценки основаны на методологическом инструментарии РАНХиГС для обеспечения единого подхода и объективности. Обучение будет проходить на базе Высшей школы инновационного менеджмента при главе Якутии.

Николай Борисов, Якутск