В центре Петропавловска—Камчатского сошла снежная лавина

В ночь на 24 марта снежная лавина сошла со склона Петровской сопки в самом центре Петропавловска—Камчатского. Людей и машин в момент схода снежной массы на дороге не было. Мэрия краевого центра сообщила, что к утру дорожные службы ликвидировали последствия схода лавин.

Предупреждение о лавинной опасности продлено до 27 марта из-за обильных снегопадов, сообщили «Ъ» в Камчатском региональном противолавинном центре. Оно действует на юге Камчатки с 22 марта.

Самопроизвольный сход снежных масс возможен на горных территориях городов Петропавловск—Камчатский и Вилючинск, Елизовского района, а также Усть-Большерецкого, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского округов. Опасность сохраняется у Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов, Ключевской группы вулканов, в бассейне реки Паратунки и на территории Кроноцкого заповедника.

Регион вторые сутки находится во власти мощного охотоморского циклона. За сутки выпала почти месячная норма осадков. ГУ МЧС по Камчатскому краю рекомендовало руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов. Родителям настоятельно рекомендовано следить за местонахождением своих детей, а также рассказать им об опасности игр у подножия сопок.

Гузель Латыпова, Петропавловск—Камчатский