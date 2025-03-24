Молодежный фестиваль «Муус Устар» в Якутии собрал более 25 тысяч участников

В Якутии на выходных завершился пятый молодежный фестиваль «Муус Устар», участие в котором в общей сложности принимало свыше 25 тыс. представителей различных муниципальных районов республики, приглашенных гостей и экспертов из регионов России. Мероприятия проходили по 12 направлениям, включали 23 конкурса, сообщает «Ъ».

«Самое главное достижение фестиваля в том, что за эти пять лет он превратился в главный молодежный фестиваль нашей республики, один из видных молодежных фестивалей уже всей страны. Приветствие президента России говорит о фестивале «Муус Устар» как об устоявшемся событии в жизни молодежи Якутии»,— сказал на закрытии глава республики Айсен Николаев.

Господин Николаев отметил, что большое значение приобрело участие Героев России и участников специальной военной операции, что помогает серьезно подойти к вопросам патриотического воспитания молодежи. Также он напомнил о проведении в эти дни в Якутске выездного заседания комитета Госдумы по молодежной политике, на котором обсуждался проект федерального закона о патриотическом воспитании, инициированного республикой.

Молодежный фестиваль «Муус Устар» проводится в Якутии ежегодно с 2021 года. Его целью заявлено выявление, поддержка и продвижение молодых талантов республики в различных сферах.

Николай Борисов, Якутск