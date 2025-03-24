Во Владивостоке из-за поджога сгорели свыше 20 автомобилей

В ночь на 24 марта неустановленный пока злоумышленник совершил поджог автомобиля, припаркованного в районе дома №17 по ул. Надибаидзе во Владивостоке. Огонь постепенно распространился на стоявшие рядом машины. В результате полностью выгорели 22 автомобиля, сообщила прокуратура региона.

В надзорном ведомстве уточнили, что причина возгорания установлена в результате просмотра записи камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба).

По информации регионального главка МЧС, прибывшие на место происшествия сотрудники ведомства потушили пожар, площадь которого составила 150 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Алексей Чернышев, Владивосток