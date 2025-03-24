На Крымском мосту перекрывали движение транспорта

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту перекрывали с 00:53 до 1:12 мск. Причина вводившихся ограничений не уточняется.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— писал информационный центр Крымского моста в Telegram-канале.

В предыдущий раз движение на мосту перекрывали 26 февраля. Информационный центр уточнил, что затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.