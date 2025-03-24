В Ярославль придет климатическая весна

В Ярославле на этой неделе будут теплые дни и холодные ночи, осадков практически не ожидается. Прогноз дает Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Днем в понедельник в городе будет +9°C и солнечно, в ночь на вторник похолодает до +1°C. Во вторник также ожидается +9°C, но возможен небольшой кратковременный дождь, осадки сохранятся и в ночь на среду. В этот день недели в Ярославле будет чуть холоднее — +8°C, облачно и без осадков.

Во второй половине недели воздух начнет активней прогреваться. Так, в четверг прогнозируется +11°C, в пятницу — +13°C, в субботу — +14°C, в воскресенье — +16°C. При этом по ночам будет не теплее +3°C, но и не холоднее +1°C. В пятницу также ожидается дождь, а в выходные будет облачно с прояснениями.

Алла Чижова