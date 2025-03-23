«Белогорье» победило «Динамо-Урал» и вышло в полуфинал Суперлиги по волейболу

23 марта мужской волейбольный клуб «Белогорье» (Белгород) одержал победу над «Динамо-Урал» (Уфа) во втором матче четвертьфинальной серии и вышел в полуфинал Суперлиги. Итоговый счет — 2:3 (25:23, 22:25, 28:26, 19:25, 14:16). В первой игре, состоявшейся на временной арене белгородцев в Туле четыре дня назад, «Белогорье» также выиграло — 3:2.

Свой лучший матч в России 23 марта провел Цзинъинь Чжан, став самым полезным игроком матча и попутно установив два личных рекорда — 27 очков и семь эйсов. 21 раз у белгородской команды отличился Мохамед Аль Хачдади, 17 — капитан команды Павел Тетюхин. У «Динамо-Урала» Романас Шкулявичус набрал 25 очков, Андрей Сурмачевский — 18, Кирилл Урсов — 17.

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков отметил, что «команда противника дала сумасшедший бой», из-за чего «у половины игроков было нервозное состояние»: «Но самое главное — результат. Мы можем играть хорошо, можем играть плохо, но оценивать нас будут по результату».

«Обидно проигрывать такие матчи, но это показываем, что мы растем и наш потенциал безграничен»,— сказал после матча старший тренер «Динамо-Урал» Антон Малышев.

В полуфинале белгородцы сыграют с победителем пары «Динамо» (Москва) и «Динамо-ЛО». Матчи этой серии пройдут 24 и 27 марта.

Мария Старикова