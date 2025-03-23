В Еманжелинске прокуратура начала расследование взрыва в магазине

Прокуратура Еманжелинска организовала проверку после взрыва в магазине поселка Батуринский. Собственница торговой точки была госпитализирована в больницу, сообщает пресс-служба надзорного органа Челябинской области.

Взрыв произошел утром 23 марта в магазине по улице Садовая, 53. По данным челябинской прокуратуры и регионального управления МЧС РФ, причиной стала утечка газа из водонагревательного газового аппарата. Магазин частично разрушен, возгорания не произошло.

На месте работают аварийно-спасательные службы Еманжелинска и следователи.