24 марта в Татарстане ожидается до —12 градусов

В воскресенье в восточных районах Республики Татарстан и низких местах возможно понижение температуры воздуха до —12 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от —3 до —8 градусов, на востоке и в низинах — до —12 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +8 градусов. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

В ночь с 23 на 24 марта в Казани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Минимальная температура воздуха составит от —3 до —5 градусов, в низинах — от —6 до —8 градусов. Днем также осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха днем поднимется до показателей от +6 до +8 градусов. Ночью и утром на дорогах местами также возможна гололедица.

Влас Северин