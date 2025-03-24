Спор управляющего экс-директора завода Дзержинского с СК вышел на новый уровень

Арбитражный суд Пермского края принял уточненное заявление от Антона Федорца, финансового управляющего бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Егора Заворохина. Как следует из документов суда, управляющий требует обязать следственный комитет России передать изъятые у господина Заворохина часы Maurice Lacroix, а также золотую цепь с крестом длиной около 63 см. и 10 тыс. руб. Изначально ответчиком по иску было заявлено третье следственное управление ГСУ СКР с дислокацией в Нижнем Новгороде в лице его руководителя. Третье следственное управление требования не признало и сообщило, что является ненадлежащим ответчиком.

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В уточненных исковых требованиях управляющий также просит в случае утраты имущества взыскать с Российской Федерации в лице СКР 131,2 тыс. руб. за часы и 698,897 тыс. за цепочку.

Напомним, в 2019 году господин Заворохин был осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества оборонного предприятия. В декабре прошлого года он вышел на свободу. 14 августа 2023 года Егор Заворохин был признан несостоятельным.