Оператор пермского пансионата, в котором умерли пациенты, сменил учредителя

В учредительском составе новосибирского ООО «Долголетие», которое управляет одноименным пансионатом для пожилых в поселке Протасы, произошли изменения. Как свидетельствует информация, внесенная в ЕГРЮЛ 20 марта, 50% долей компании перешли во владение самого общества. Ранее они принадлежали бизнесмену Сергею Сиреневу, ведущему деятельность в Кемеровской области. Остальные 50% долей компании принадлежат Анне Рыбаловой. ООО «Долголетие» было создано в 2020 году и изначально называлось ООО «Ремели», основной вид деятельности— уход за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания.

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Общество управляет пансионатом для пожилых «Долголетие» в поселке Протасы Пермского муниципального округа. Учреждение оказалось в центре скандала в конце октября 2024 года. СМИ сообщили о смерти двух пациентов этого учреждения. По мнению родственников, трагедия была вызвана плохими условиями и ненадлежащим уходом за пожилыми людьми в пансионате. После того как публикацию прочитали в СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Была задержана управляющая пермского пансионата Татьяна Цыцева. Судебные приставы по решению суда приостановили работу частного пансионата для престарелых «Долголетие».

Позже по аналогичным причинам был закрыт еще один пансионат сети — в Омске, где также обнаружили множество нарушений, сообщали местные СМИ. Инициатором закрытия выступила региональная прокуратура.