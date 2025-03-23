Полицейскими Оренбурга задержана группа похитителей троллейбусных проводов

Полицейские Оренбурга задержали группу злоумышленников, которые в течение четырех месяцев подряд занимались кражей троллейбусных проводов. Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщило УМВД РФ по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает полиция, расследование было начато после получения заявления муниципального казенного предприятия (МКП) «Оренбургские пассажирские перевозки».

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в хищении задержаны трое сотрудников в возрасте от 43 до 59 лет, работающие электриками в городской электросетевой компании.

Следствие показало, что участники группы при проведении работ по техническому обслуживанию сетей наружного освещения на территории Оренбурга, «обращали внимание на свисающие троллейбусные провода», после чего, убедившись, что они обесточены, срезали их.

По данным УМВД, установлена причастность задержанных к четырем фактам хищения в период с октября 2024 года по январь 2025 года, общая сумма ущерба, причиненного казенному муниципальному предприятию, составила около 400 тыс. руб.

Всем троим участникам преступной группы предъявлено обвинение в краже группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 158 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Многие троллейбусные линии в Оренбурге действительно были обесточенными в связи с тем, что эти троллейбусные маршруты уже не действовали, именно поэтому долгое время никто не спохватился по поводу пропажи троллейбусных линий. Начиная с 2001 года, в областном центре началось сокращение маршрутной троллейбусной сети. На сегодня прекращено движение по 14 маршрутам, официально, «на бумаге», осталось шесть действующих маршрутов, но, как отмечают жители Оренбурга, по четырем из них ездят теперь автобусы, и только два маршрута остаются полноценно троллейбусными.

Андрей Васильев