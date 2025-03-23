«Рубин» обыграл «Оренбург-2» в товарищеском матче со счетом 6:0

Футбольный клуб «Рубин» одержал победу в товарищеском матче над командой «Оренбург-2» со счетом 6:0.

Матч проходил в Сочи и стал частью подготовки к предстоящим играм. Голы забили Александр Зотов, Никола Чумич, Касра Тахери и Дмитрий Кабутов. Никола Чумич и Касра Тахери забили по два мяча.

«Рубин» занимает седьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В ближайшем матче команда под руководством Рашида Рахимова встретится с «Зенитом». Игра состоится 30 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

Влас Северин