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Коммерсантъ FM
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В московском метро открылось кафе со свежей выпечкой и сезонными напитками

При входе на станцию «Нижегородская» в московском метро открылась новая кофейня, сообщили в столичном дептрансе. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, оно ориентировано на быстрое и качественное обслуживание пассажиров.

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Кофейня в московском метро

Кофейня в московском метро

Фото: Дептранс Москвы

Фото: Дептранс Москвы

Фото: Дептранс Москвы

Фото: Дептранс Москвы

Фото: Дептранс Москвы

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Кофейня в московском метро

Фото: Дептранс Москвы

Фото: Дептранс Москвы

Фото: Дептранс Москвы

Фото: Дептранс Москвы

Фото: Дептранс Москвы

«В дальнейшем планируем открыть подобные кафе и на других станциях метро. Уделяем особое внимание комфорту поездок по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина»,— рассказал господин Ликсутов.

В меню открывшегося в метро кафе есть сэндвичи, закуски, десерты, кофе, чай и сезонные напитки. Отдельно представлена выпечка: помимо привычных круассанов, посетителям предлагают попробовать булочки в форме вагона метро.

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