В московском метро открылось кафе со свежей выпечкой и сезонными напитками
При входе на станцию «Нижегородская» в московском метро открылась новая кофейня, сообщили в столичном дептрансе. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, оно ориентировано на быстрое и качественное обслуживание пассажиров.
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«В дальнейшем планируем открыть подобные кафе и на других станциях метро. Уделяем особое внимание комфорту поездок по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина»,— рассказал господин Ликсутов.
В меню открывшегося в метро кафе есть сэндвичи, закуски, десерты, кофе, чай и сезонные напитки. Отдельно представлена выпечка: помимо привычных круассанов, посетителям предлагают попробовать булочки в форме вагона метро.