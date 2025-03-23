В московском метро открылось кафе со свежей выпечкой и сезонными напитками

При входе на станцию «Нижегородская» в московском метро открылась новая кофейня, сообщили в столичном дептрансе. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, оно ориентировано на быстрое и качественное обслуживание пассажиров.

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«В дальнейшем планируем открыть подобные кафе и на других станциях метро. Уделяем особое внимание комфорту поездок по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина»,— рассказал господин Ликсутов.

В меню открывшегося в метро кафе есть сэндвичи, закуски, десерты, кофе, чай и сезонные напитки. Отдельно представлена выпечка: помимо привычных круассанов, посетителям предлагают попробовать булочки в форме вагона метро.