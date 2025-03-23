В Самарской области лишенный прав водитель снова сел пьяным за руль

В райцентре Приволжье Самарской области сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2107 для профилактической проверки и обнаружили у 41-летнего водителя признаки алкогольного опьянения, при этом проверка показала, несколько дней назад водитель уже был осужден за пьяное вождение, решением суда ему было назначено 240 часов обязательных работ с лишением прав на 18 месяцев. Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщило ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что теперь в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по факту управления автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за такое преступление (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Автомобиль, с помощью которого совершено правонарушение, не арестован, так как принадлежит сожительнице мужчины.

По данным ГУ МВД, только за минувшие сутки в регионе выявлено 334 нарушения ПДД РФ, из них 11 случаев — управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ГАИ Ульяновской области, с начала года в регионе по сегодняшний день задержано за вождение автомобиля в состоянии опьянения 50 водителей.

Андрей Васильев