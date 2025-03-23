За неделю в Краснодаре потушили 32 пожара

В Краснодаре за прошедшую неделю пожарные ликвидировали 32 возгорания. Специалисты освободили автомобиль от упавшего дерева и обеспечили безопасность в месте, где был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Кроме того, были организованы рейды в пригородных населенных пунктах и садоводческих товариществах с целью проверки пожарных гидрантов и соблюдения жителями правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Самарской области Фото: ГУ МЧС по Самарской области

По словам начальника управления гражданской защиты Виталия Казликина, несмотря на то, что теплая погода еще не установилась на территории Краснодара, уже отмечается большое количество пожаров. На прошлой неделе спасатели потушили огонь в поселке Пригородном и станице Старокорсунской, где загорелся мусор. Также тушили возгорание в хуторе Октябрьском, в районе станицы Елизаветинской и в Кавказской.

В администрации отмечают, что пожары происходят как на улице, так и в помещениях города.

Алина Зорина