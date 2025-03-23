В Москве госпитализировали дирижера шоу «Голос» Жилина

Дирижера шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно госпитализировали в одну из московских больниц, рассказала директор музыканта. Уточняется, что он чувствует себя неплохо. По данным «РИА Новости», ранее у господина Жилина начались острые боли в животе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Да, Жилин в больнице, не все так страшно, как пишут. Чувствует себя неплохо, чуть подлечится»,— цитирует ТАСС директора дирижера.

«РИА Новости» сообщило, что Сергею Жилину потребовалась незначительная операция. «Сейчас он уже в палате на терапии»,— отметил представить музыканта.

Сергей Жилин — пианист, композитор, аранжировщик и дирижер. Руководитель восьми коллективов, объединенных общим названием «Фонограф». Он принимал участие в различных музыкальных телевизионных передачах, среди них — «Голос», «Достояние республики» и «Две звезды». В 2019 году господину Жилину присвоили звание народного артиста России.