Жители Хостинского района Сочи остались без воды

В Хостинском районе местные жители временно остались без воды. Причиной отключения стала авария на сетях по улицам Аллея Челтенхема и Фурманова. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала» города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения с водоснабжением могут наблюдаться у жителей ряда домов по улицам Мацестинская, Аллея Челтенхема, Чекменева, Береговая, Фурманова, Измайловская, Ручей де Симона, Саят-Нова и переулкам Надежды, Мостовой, Лечебный. Восстановить подачу воды планируют до 17:00.

Алина Зорина