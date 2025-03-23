Четыре человека погибли из-за лесных пожаров в Южной Корее

В результате лесных пожаров в уезде Санчхон, примерно в 250 км от Сеула (Южная Корея), погибло как минимум четыре человека, пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на власти республики. Также сообщается о шести пострадавших и порядка 1,5 тыс. эвакуированных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yoon Gwan-shick / Yonhap / AP Фото: Yoon Gwan-shick / Yonhap / AP

Пожары начались в пятницу, 21 марта. Из-за сильного ветра огонь стал распространяться на другие области. Замначальника Центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий Ли Хан Ген пояснил, что расширение площади возгорания связано с сухой погодой в регионе.

По данным «Рёнхап», огонь охватил 3,2 тыс. га. Это равно более 4 тыс. футбольных полей. По состоянию на 8:00 по местному времени (2:00 мск) пожарные работали над ликвидацией пожара в четырех районах юго-восточного региона.