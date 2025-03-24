В краевом минтрансе назначен новый куратор цифровизации

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сменился заместитель министра транспорта Пермского края. Максим Зорин, занимавший должность с начала 2023 года и курировавший интеллектуальную транспортную систему и цифровую трансформацию отрасли, покинул должность в феврале. В минтрансе не комментируют причины ухода чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба минтранса Пермского края Максим Михеев

фото: пресс-служба минтранса Пермского края Максим Михеев



На его место было назначен Максим Михеев. Ранее он работал главным экспертом ГБУ ПК «Центр информационного развития Пермского края» (2021–2024) и замдиректора ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» (2024 год). В должности замминистра он будет курировать работу отдела организационной работы (работа с обращениями граждан), контрактацию минтранса и его «подведов», ГКУ «ЦБДД Пермского края», цифровизацию транспортной отрасли, обеспечение информационной безопасности.