Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае выросла до 2 тыс. «квадратов»

На месте пожара в Кавказском районе Краснодарского края произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара нефтебазы, после чего площадь горения увеличилась с 1,2 тыс. до 2 тыс. кв. м, сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Нефтебаза в станице Кавказской, входящая в транспортную систему Каспийского трубопроводного консорциума, загорелась в ночь на 19 марта после атаки украинских беспилотников. Огонь охватил сначала один резервуар с нефтепродуктами, а в ночь на пятницу, 21 марта, произошел взрыв и загорелся второй резервуар, двое пожарных были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения. Площадь пожара в тот момент достигла максимума — 10 тыс. кв. м.

К вечеру того же дня пожарным удалось потушить первый из загоревшихся резервуаров и сократить площадь горения до 1,2 тыс. кв. м. В настоящее время на месте происшествия продолжает гореть второй резервуар, а после нового выброса нефтепродуктов началось горение и вокруг емкости.

К тушению пожара привлечены группировки МЧС России из Краснодарского и Ставропольского краев, Адыгеи и Ростовской области. В ликвидации огня участвуют 473 человека и 189 единиц техники, в том числе четыре пожарных поезда, которые подвозят воду для заполнения пожарного водоема на нефтебазе. Автодороги, ведущие к месту происшествия, в Краснодарском и Ставропольском краях перекрыты.

Анна Перова, Краснодар