На Кубани в районе горящей нефтебазы превышена концентрация бензола в воздухе

В Краснодарском крае после ночного выброса нефтепродуктов из горящего резервуара в Кавказском районе отмечается превышение предельно допустимой концентрации бензола в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из-за возгорания на нефтебазе в Кавказском районе провели лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в пяти точках. Превышение ПДК по показателю «бензол» зарегистрировано в Кропоткине. В остальных точках отбора превышений нет.

Жителям посоветовали не выходить на улицу без необходимости, не открывать окна и использовать маски и респираторы вне дома.

Выброс нефтепродуктов из горящего резервуара на НПС в Кавказском районе произошел ночью 23 марта. Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, потушена.

Алина Зорина