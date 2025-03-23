Зарубежные СМИ: Каким образом США продолжат торговую войну?

Дональд Трамп ужесточит тарифную войну после истечения отсрочек для Мексики и Канады. Как узнал Bloomberg, 2 апреля глава Белого дома планирует объявить о новом пакете мер, который будет более целенаправленным, чем его прежние угрозы. Речь о взаимных тарифах для стран и блоков, у которых действуют барьеры в отношении США. Ранее президент заявил: «Нас ограбили все страны мира: друзья и враги». Новые меры также могут затронуть товары из ЕС, Японии, Южной Кореи, Индии и Китая. Они вступят в силу немедленно, и, по задумке Трампа, сразу принесут эффект. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Как пишет Bloomberg, от первоначального плана «ковровых пошлин с фиксированной ставкой» Трамп перешел к схеме взаимных тарифов, задуманных как возмездие за барьеры со стороны других стран и блоков. Окончательный список «нарушителей» еще не готов. Но в него не попадут государства, у которых с США положительный торговый баланс. В феврале Трамп намекал на возможность введения 2 апреля в рамках объявленного «Дня освобождения» и отраслевых тарифов на автомобили, чипы, лекарства и пиломатериалы. В окончательный пакет они не вошли, но, как допускает республиканец, могут быть введены позже. Несмотря на точечность, в этот раз его подход жестче, чем в первый президентский срок, заключает агентство.

Новый раунд пошлин грозит разрушить цепочки поставок автомобилей, пишет Financial Times. В Европу и Азию сейчас направились несколько тысяч дополнительных грузовых судов: в феврале поставки машин из ЕС в США на 22% превысили прошлогодние, японский экспорт вырос на 14%, а южнокорейский на 15%. Одними из первых поставки нарастили Hyundai и Kia. В Chrysler и Jeep Stellantis заявили, что перемещают запасы автомобилей на свои заводы в США. В то же время Toyota не меняла темпов поставок, а еще два японских бренда заметили лишь небольшой рост спроса. В Американской международной ассоциации автомобильных дилеров отмечают, что 30-дневная отсрочка помогла игрокам пополнить запасы, и главный вопрос теперь, как долго будут действовать новые пошлины и на кого в итоге распространятся.

В ожидании «тарифов Дня освобождения» премьер госсовета КНР Ли Цян заявил, что Пекин готов к любым «неожиданным потрясениям». Франция 21 марта призвала Брюссель ввести против США максимально жесткие ответные меры. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, в свою очередь, заявила BBC, что, по ее мнению, Оттава может выиграть торговую войну с Вашингтоном, поскольку по объему импорта превосходит многие другие страны. С февраля у США действуют 25-процентные пошлины на сталь и алюминий из всех стран, а в отношении Канады он допускал их увеличение до 50%, но пока отложил эту идею.

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