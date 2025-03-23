На дорогах Димитровграда разместили воздушные предупреждающие знаки

В Ульяновской области активисты региональной организации ЛДПР разместили на дорогах Димитровграда знаки из воздушных шариков, предупреждающие водителей об опасных ямах, появившихся после схода снега. Об этом в воскресенье, 23 марта, они сообщили на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В комментарии к репортажу об установке воздушных предупреждающих знаков они отметили, что пока мэр Димитровграда Сергей Сандрюков «совсем забыл о безопасности дорожного движения», и если нет денег на ремонт дорог, то хотя бы можно было вспомнить об установке знаков организации дорожного движения, предупреждающих водителей о необходимости объезда опасных участков.

Андрей Васильев