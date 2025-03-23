Жителей Кисловодска предупредили о перебоях с отоплением на 19 улицах

В Кисловодске произошла течь котла №2 на территории котельной, расположенной по адресу ул. Минеральная, 25. Об этом мэр города-курорта Евгений Моисеев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

«Вследствие остановки котла понижена температура теплоносителя в сети», – пояснил глава Кисловодска. И привел адреса, по которым возможны перебои в сетях центрального отопления и горячего водоснабжения. В этом списке – 19 адресов, где находятся многоквартирные дома.

«Аварийные бригады уже приступили к устранению течи», – заверил Евгений Моисеев и напомнил горожанам, чтобы они в случае возникновения аварийных ситуаций или перебоев в поставке теплоносителя обращались в диспетчерскую службу ООО «Теплоэнерго Кисловодск».

Ефим Мартов