58% жителей Казани верят в необходимость профсоюзов

58% жителей Казани считают профсоюзы необходимыми и верят в их пользу. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob.

47% казанцев не знают о работе профсоюзов в России. Положительно к их деятельности относятся 30% опрошенных: 10% — безусловно положительно и 20% — скорее положительно. Негативное мнение высказали 23% респондентов, из которых 13% считают профсоюзы скорее отрицательными, а 10% — абсолютно неэффективными.

Женщины менее осведомлены о профсоюзах по сравнению с мужчинами. Чем выше доход респондентов, тем больше их интерес к деятельности профсоюзов, но при этом чаще встречаются негативные оценки. Молодежь до 34 лет редко интересуется профсоюзами: 55% ничего о них не знают.

Многие участники опроса считают профсоюзы недееспособными и утратившими самостоятельность. Часто звучали мнения о том, что организации плохо защищают интересы работников, а взносы — пустая трата денег.

Влас Северин