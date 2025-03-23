Суд отказал АСВ в требовании запретить выезд из России топ-менеджерам «Донхлеббанка»

Арбитражный суд отказался запретить бывшим топ-менеджерам обанкротившегося «Донхлеббанка» выезжать за пределы РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Требование запретить выезд заявляло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое считает, что управлявшие «Донхлеббанком» лица не должны покидать территорию страны, поскольку на них могут возложить ответственность по долгам банка перед кредиторами. Вопрос о привлечении их к субсидиарной ответственности сейчас рассматривается в арбитражном суде в рамках дела о банкротстве банка.

АСВ просило запретить топ-менеджерам «Донхлеббанка» выезд из России для того, чтобы не допустить сокрытие ими имущества на территории иностранных государств. Однако, арбитражный суд требование АСВ отклонил, сославшись на отсутствие убедительных данных о наличии у банкиров такого имущества.

В числе тех, к кому были предъявлены претензии АСВ фигурирует председатель правления банка Игорь Яковлев и главный бухгалтер Марина Трушенко.

В 2021 году Ленинский районный суд Ростова признал их виновными по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

По версии обвинения, осужденные Яковлев и Трушенко с целью скрыть от ЦБ РФ недостачу 127 млн руб. в кассе и на счетах клиентов Донхлеббанка в дополнительном офисе «Зерноград» с декабря 2017 года по март 2018-го направляли регулятору сфальсифицированные документы учета и отчетности за 2017 год.

ПАО «Донхлеббанк» было признано банкротом в 2019 году.

Сергей Иванов