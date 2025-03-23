Директор организации обвиняется в нарушении правил безопасности после смерти рабочего на буровой установке в Татарстане. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СК России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане директора организации обвинили после смерти рабочего от удара током

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане директора организации обвинили после смерти рабочего от удара током

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый, будучи ответственным за организацию охраны труда на предприятии, допустил к работе на буровой установке оператора, не прошедшего проверку знаний требований безопасности и не имевшего необходимой группы по электробезопасности.

3 ноября 2023 года при выполнении работ по замене пульта на буровой площадке в Альметьевском районе оператор задел рукой оголенный электрический кабель неисправного оборудования. В результате удара током он скончался на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ноябре 2023 года прокуратура Татарстана сообщала, что 21-летний рабочий субподрядной организации погиб от удара током в районе деревни Дербедень.

Влас Северин