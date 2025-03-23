Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев намерен остаться в команде до 2027 года

Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев заявил о намерении остаться в хоккейной команде до 2027 года. Об этом сообщил «Чемпионат».

«Мыслей уходить куда-то нет. У меня контракт на два года, планирую их отыграть в Нижнекамске», — сказал спортсмен.

Никита Хоружев является воспитанником нижнекамского «Нефтехимика». В разные периоды карьеры он также играл в составе казанского «Зиланта», «Реактора» и «Ижстали». Дебютировал в составе «Нефтехимика» в КХЛ спортсмен в сезоне 2023/24. В текущем сезоне он набрал 15 голов и 17 результативных передач в 66 матчах.

Сегодня «Нефтехимик» проведет последний матч сезона КХЛ, встретившись с командой «Адмирал». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Влас Северин