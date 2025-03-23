Ярославцы взяли за год в 1,7 раза больше микрозаймов

В 2024 году жители Ярославской области взяли на 71,04% больше денег по микрозаймам, чем годом ранее. Общая сумма выданных микрофинансовыми организациями займов составила 9,57 млрд руб. (5,59 млрд руб. в 2023 году). Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в ярославском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Задолженность по микрозаймам за год выросла на 1,14 млрд руб. или 45,39% и составила 3,65 млрд руб. на 1 января 2025 года. Просроченная задолженность составила 1 млрд руб. с ростом на 8,8%.

Число офисов микрофинансовых организаций в регионе за год снизилось с 160 до 155.

Антон Голицын