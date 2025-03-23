На кубанской НПС произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара

В ночь на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Часть нефтепродуктов, которые вылились за пределы обвалования, потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы не повреждены. Пострадавших нет.

Продолжается тушение пожара на втором из ранее воспламеняемых резервуаров. После ночного выброса горит территория в пределах обвалования этого резервуара. Общая площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Осуществляется охлаждение соседних резервуаров.

В тушении огня задействованы сотрудники МЧС из Ставропольского края, Республики Адыгея и Ростовской области. Привлечена техника из 16 муниципалитетов Краснодарского края и четыре пожарных поезда. В ликвидации пожара участвуют 473 человека и 198 единиц техники.

Алина Зорина