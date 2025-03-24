На «Интерлакокраска-2025» «Полипласт» представил новейшую продукцию холдинга заместителю министра промышленности и торговли РФ

Группа компаний «Полипласт» приняла участие в ключевом событии лакокрасочной индустрии - 29 международной специализированной выставке «Интерлакокраска-2025». Она прошла с 18 по 21 марта в московском «Экспоцентре» на Красной Пресне. Значимое отраслевое событие традиционно организовано при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского Союза химиков и Ассоциации «Союзкраска», под патронатом Торгово-промышленной палаты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Полипласт-УралСиб» Фото: Пресс-служба «Полипласт-УралСиб»

В этом году на площади в 13 тысяч квадратных метров разместились стенды более 340 компаний из 9 стран: Индии, Китая, Республики Беларусь, Республики Корея, России, Саудовской Аравии, Сербии, Турции и Узбекистана.

В первый день работы выставки стенд ГК «Полипласт» посетил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин. Руководство компании «Полипласт Новомосковск» представило ему новейшую продукцию холдинга - эпоксидные смолы и полимерные дисперсии. Эти разработки, не имеющие аналогов в России, направлены на обеспечение отечественной промышленности стратегически важным сырьем собственного производства.

О «Создании производства жидких и твердых смол» на пленарной сессии «Индустрия ЛКМ в свете новых национальных проектов» на открытии деловой программы выставки рассказала директор научно-технического центра «Полипласт-УралСиб» Светлана Кедина.

Презентация новейшей продукции холдинга целевой аудитории на выставке такого уровня открывает перед ГК «Полипласт» новые возможности и точки роста. За время работы экспозиции стенд компании посетили более 2 тысяч представителей индустрии, проведено более 30 переговоров с ключевыми бизнес-партнерами.

Почти тридцать лет «Интерлакокраска» объединяет представителей сферы ЛКМ для диалога, обмена опытом, налаживания деловых контактов, демонстрации технологий и инновационных материалов, а также выработки стратегий развития в рамках курса на технологическое лидерство, закрепленного в национальном проекте «Новые материалы и химия». Он предполагает реализацию до 2030 года 23 химических цепочек, из которых 4 сыграют ключевую роль в создании высокотехнологичных сырьевых компонентов для производства отечественных лакокрасочных материалов. Это «Компоненты полиуретанов, производные анилина», «Ацетилен, бутандиол, производные МАН», «Эпоксидные смолы», «Полиэфирные смолы».

ООО «Полипласт-Уралсиб»