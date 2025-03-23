Российский военкор сообщил о гибели на СВО пермяка, обвиняемого в госизмене

В зоне специальной военной операции погиб уроженец Перми Антон Зырянов (внесен в реестр террористов и экстремистов). Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Ранее в отношении господина Зырянова (внесен в реестр террористов и экстремистов) было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена). По версии следствия, вместе с другим жителем Прикамья Дмитрием Стрелковым (внесен в реестр террористов и экстремистов), он перешел на сторону вооруженных сил Украины. В 2019 году господа Стрелков и Зырянов (внесены в реестр террористов и экстремистов) были заочно осуждены за попытку поджога офиса «Единой России».

Напомним, 19 ноября 2017 года неизвестные бросили в окно здания на ул. Плеханова, 12, бутылки с бензином, после чего там начался пожар. Спустя некоторое время оперативники МВД и ФСБ задержали шесть человек, включая Дмитрия Стрелкова (внесен в реестр террористов и экстремистов) и Антона Зырянова (внесен в реестр террористов и экстремистов). Помимо поджога их обвинили еще и в участии в экстремистском сообществе, которое в оперативных материалах фигурировало как «пермская нацистская команда».

Целями организации силовики считали свержение конституционного строя. На суде вину в поджоге никто из них не отрицал, но с обвинением в экстремизме молодые люди не согласились. В итоге двое из них получили реальные сроки, а четверо — условное наказание. Приговор в отношении Дмитрия Стрелкова (внесен в реестр террористов и экстремистов) и Антона Зырянова (внесен в реестр террористов и экстремистов) был вынесен заочно, поскольку оба смогли скрыться от суда. В 2022 году Александра Стрелкова (внесен в реестр террористов и экстремистов) заочно обвинили еще и в госизмене в интересах Украины.