Больше половины жителей Ижевска заявили об упадке профсоюзов в РФ

64% ижевчан считают, что профсоюзы необходимы и могут быть полезны. Уверены в их ненужности лишь 10% жителей, показал опрос от SuperJob среди экономически активного населения столицы Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

60% участников исследования предполагают, что профсоюзное движение в России находится в упадке. Большинство участников опроса считают, что профсоюзы являются утратившими самостоятельность организациями, плохо защищающими интересы работников, а взносы расходуются впустую.

При этом 47% ижевчан ничего не знают о деятельности профсоюзов. Положительно их работу оценивают 30% жителей города, негативно — 23% опрошенных.

Женщины меньше осведомлены о профсоюзах, чем мужчины, и реже поддерживают необходимость их существования. Среди ижевчан до 34 лет ничего не знали о таких организациях 56% опрошенных, среди них также выше доля тех, кто считает, что профсоюзы находятся в упадке.

В полезности объединений чаще уверены ижевчане старше 45 лет. Опрос также показал, что доля опрошенных, уверенных в потенциальной пользе профсоюзов, повышается в зависимости от уровня доходов.