В Челябинской области семь участков дорог остаются подтопленными из-за паводка

На территории Челябинской области семь участков дорог остаются подтопленными из-за половодья. Кроме того, в пунктах временного размещения Аши находятся четыре взрослых человека. О паводковой обстановке в регионе по состоянию на восемь утра 23 марта сообщает управление МЧС РФ по области.

Участки дорог затоплены между поселком Кызыл-Маяк и селом Варна в Варненском муниципальном районе, населенным пунктом Рощино и деревней Ужевка в Сосновском районе, поселками Александро-Невский и Заречный в Нагайбакском районе. Подтопление дорог также фиксируется в поселках Княжеский (Брединский район), Александровский (Кизильский район), деревне Булатова (Уйский район).

В Аше сотрудники МЧС за период 19-23 марта откачали воду из 50 жилых домов и 20 гаражей в Аше.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», весенний паводок в Челябинской области начался 18 марта. В этот день подтопило около 120 жилых домов, приусадебных и садовых участков. В Нагайбакском районе был введен режим повышенной готовности, в Аше — локальный режим ЧС.Наиболее сложная ситуация произошла в Ашинском районе. За время паводка спасатели эвакуировали 275 жителей, в том числе 68 детей. Всего затопленными оказались 95 домов, 173 садов дома и 329 приусадебных участков. К вечеру 21 марта, под данным регионального управления МЧС, от воды освободились все дома и участки Аши.