В Оренбургской области паводковые воды продолжают повышать уровень водоемов

ГУ МЧС Оренбургской области, ссылаясь на данные регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что приток воды в Ириклинском водохранилище (река Урал) в воскресенье утром составил 516 кубометров в секунду при сбросе 30 кубометров, в сравнении с субботой приток воды снизился (было 560 кубометров в секунду).

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Уровень Урала в районе Орска в сравнении с субботой снизился на 58 см и составил 230 см (опасная отметка — 700 см), а в районе Оренбурга, наоборот, повысился на 84 см до 464 см (опасная отметка — 930 см). В Сорочинском водохранилище (река Самара и Большой Уран) приток воды увеличился за сутки на 51 кубометр в секунду и составил 172,7 кубометра в секунду при 10 кубометров в секунду.

Уровень воды на реке Большой Кумак у поста Новоорск за сутки повысился на 71 см и достиг отметки 574 см (опасная отметка — 690 см).

ГУ МЧС также сообщает, что ночью два автомобиля не смогли проехать через перелив и застряли в поднимающихся паводковых водах вблизи парк-отеля «Нежинка» в Оренбургском районе. На место происшествия выехали областная аварийно-спасательная и противопожарная службы.

К счастью, друзья пострадавших, на двух «нивах» смогли помочь и перевезти людей в безопасное место, сообщает ГУ МЧС.

Андрей Васильев