Минобороны: над регионами Черноземья сбито четыре беспилотника

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских БПЛА, четыре из них над территорией регионов Черноземья. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Три дрона сбили над Воронежской областью и один — над Курской. По предварительным данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн о последствиях на земле не сообщал.

Кроме того, 29 беспилотников было сбито над территорией Ростовской области, 20 — над Астраханской, три — над Волгоградской, два — над Крымом, один — над Саратовской областью, уточнили в военном ведомстве.

Мария Старикова