В Челябинске выявлена квартира с 54 фиктивно прописанными мигрантами

Полиция Челябинска подозревает местную жительницу в фиктивной регистрации 54 мигрантов в своей квартире. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства), сообщает региональное управление МВД РФ.

Мигранты оказались прописаны в квартире по улице Танкистов. Сотрудники полиции выявили 12 фактов фиктивной регистрации иностранцев, которые осуществила челябинка с февраля 2023 года. Фактически мигранты в квартире не проживали. Это подтвердили показания соседей и осмотр жилья.

Всех иностранцев сняли с миграционного учета.