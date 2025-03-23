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В Матвеевом Кургане домовладение едва не сгорело из-за неисправного дымохода

В Матвеевом Кургане из-за неисправного дымохода горела хозпостройка. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, происшествие случилось в переулке Азовском. Хозяева затопили печь, после чего вспыхнули потолочные перекрытия. Справиться с огнем самостоятельно они не смогли. Для ликвидации пожара пришлось направить шестерых спасателей и две специализированные машины.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

А в многоэтажном доме в Ростове в ходе приготовления пищи чуть было не сгорела квартира. Хозяйка поставила на плиту кастрюлю и вышла из кухни. Под воздействием пара из кастрюли в помещении начал плавиться натяжной потолок. Вызвали спасателей, но пожар удалось ликвидировать до их прибытия.

Сергей Иванов

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