В Матвеевом Кургане домовладение едва не сгорело из-за неисправного дымохода

В Матвеевом Кургане из-за неисправного дымохода горела хозпостройка. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, происшествие случилось в переулке Азовском. Хозяева затопили печь, после чего вспыхнули потолочные перекрытия. Справиться с огнем самостоятельно они не смогли. Для ликвидации пожара пришлось направить шестерых спасателей и две специализированные машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

А в многоэтажном доме в Ростове в ходе приготовления пищи чуть было не сгорела квартира. Хозяйка поставила на плиту кастрюлю и вышла из кухни. Под воздействием пара из кастрюли в помещении начал плавиться натяжной потолок. Вызвали спасателей, но пожар удалось ликвидировать до их прибытия.

Сергей Иванов