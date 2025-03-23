Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на запрещенных ресурсах

Госдума на следующей неделе рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных нежелательными или запрещенными в России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В первом чтении проект закона был принят 25 июля 2024 года, с тех пор он не рассматривался.

Законопроект предусматривает запрет на распространение рекламы на ресурсах:

иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России;

общественных или религиозных объединений либо организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете;

а также доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

«Практика показывает, что российские пользователи — блогеры, предприниматели, компании — посредством применения технологий обхода ограничений (VPN) продолжают использовать социальные сети, запрещенные в Российской Федерации, для продвижения товаров и услуг»,— написал господин Володин в Telegram.

По его словам, доходы от рекламы на этих платформах поступают владельцам, которые ведут «провокационную деятельность» и осуществляют недоброжелательные действия против России. Он добавил, что российские пользователи зачастую не осознают, что, используя такие ресурсы, поддерживают запрещенный контент и «дискредитируют нашу страну».

Проект закона могут принять во вторник, 25 марта, писала газета «Известия» со ссылкой на собеседника в руководстве комитета по безопасности Госдумы. По словам источника, комитет рекомендовал принять законопроект в окончательном чтении на следующей неделе.

О запрете рекламы у иноагентов — в материале «Ъ».