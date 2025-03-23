Над Крымом сбили два беспилотника

В течение прошедшей ночи над Республикой Крым уничтожили два БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всего за прошедшую ночь над Россией сбили 59 беспилотных летательных аппаратов. 29 — над Ростовской областью, 20 — над Астраханской, три — над Воронежской и три — над Волгоградской областью. Атаке также подверглись Крым, Курская область (один БПЛА) и Саратовская область (один БПЛА).

Ранее один беспилотник уничтожили над Крымом 22 марта около 17:10 мск.

Алина Зорина