Конкурсная комиссия утвердила концепцию памятника роду Строгановых

Конкурсная комиссия Пермского землячества утвердила концепцию памятника династии Строгановых в парке перед гостиницей «Урал». Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» председатель правления Пермского краевого союза архитекторов Виктор Воженников. «Надеемся в следующем году реализовать этот проект», - подчеркнул он. Первый заместитель председателя правления РОО «Пермское землячество», депутат Госдумы РФ Игорь Шубин подтвердил информацию и сообщил, что концепцию памятника РОО предложит для рассмотрения городским и краевым властям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: соцсети архитектора Виктора Воженникова

фото: соцсети архитектора Виктора Воженникова



Согласно опубликованному господином Воженниковым изображению, скульптурная композиция будет выполнена в виде стелы с двуглавым орлом. Высота памятника составит 26 метров. По словам архитектора, для размещения памятника рассматривалось пять площадок.

В январе «Ъ-Прикамье» сообщал, что скульптура династии Строгановых будет создана за счет средств председателя правления Пермского землячества Андрея Кузяева, который является инициатором и меценатом возведения памятника.