МВД предупредило об опасности бесплатных зарядок и Wi-Fi

Министерство внутренних дел России сообщило, что использование открытого бесплатного Wi-Fi и зарядных устройств (power bank) в общественных местах может нести угрозу для смартфонов. Ведомство уточнило, что таким путем мошенники способны установить вредоносную программу на мобильное устройство.

«Использование бесплатных открытых сетей Wi-Fi и зарядных устройств сопряжено с рисками заражения мобильного устройства вредоносным программным обеспечением, направленным на кражу персональных данных, логинов, паролей, платежных данных, личных файлов, замедление работы устройств, а также их блокирование»,— пояснил пресс-центр МВД ТАСС.

МВД в качестве мер безопасности рекомендовало не вводить персональные и платежные данные, а также передавать документы, когда смартфон подключен к обественной Wi-Fi-сети. Кроме того, ведомство посоветовало не открывать в этот момент приложения банков.