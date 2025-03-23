В ДТП под Тулой погиб человек, еще 10 пострадали

На 198-м километре дороги М-2 «Крым» в Тульской области произошло ДТП, в результате которого столкнулись четыре автомобиля. Один человек погиб, еще десять получили травмы. В числе пострадавших — пять детей.

МЧС России сообщило в Telegram-канале, что погибла женщина. Пострадали в том числе дети трех, шести, 12 и 13 лет. «Зажатого водителя спасатели МЧС России деблокировали и передали врачам»,— добавило ведомство.

По информации полиции Тульской области, ДТП произошло в 19:25 мск. На фотографиях, которые публикует МЧС, видно, что один из автомобилей вылетел в кювет и перевернулся.