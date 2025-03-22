Аффинаж, «Ярославль в кино» и хор Пятницкого

В Ярославле в период с 23 по 30 марта пройдут концерты рок-группы «Аффинаж», оркестра «Виртуозы Москвы», хора Пятницкого, джазовый вечер, спектакли с известными актерами, лекция «Ярославль в кино. От "Чистого неба" до "Слова пацана"». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "Аффинаж"

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Группа "Аффинаж"

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Концерты

27 марта в «Китайском летчике Джао Да» даст концерт рок-группа «Аффинаж». Коллектив выступит в рамках программы «Лучшее» и исполнит главные хиты прошлых лет. Билеты от 1,7 до 3 тыс. руб.

Джазовый вечер с участием Вадима Майнугина (рояль) и Светланы Сорокиной (вокал) пройдет 27 марта в Центре современного искусства «Дом Муз». Стоимость — 1,2 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 29 марта состоится концерт «Ахматова и Маяковский: встреча, которой не было». Этот литературно-музыкальный вечер зрители проведут в компании оркестра «Виртуозы Москвы» и актеров Юлии Авшаровой и Юрия Анпилогова. В программе — известные произведения русской классической музыки и стихи Анны Ахматовой и Владимира Маяковского. Стоимость билетов — от 1 до 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого Фото: Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого

30 марта в ярославском «Миллениуме» выступит русский народный хор им. Пятницкого «Живи в веках, моя Россия». Длительность концерта — 2 часа без антракта. На выступление можно сходить за 900-2500 руб.

Спектакли

В ДК Добрынина 26 марта Народный молодежный театр представит комедию «Он, она, окно, покойник». Ричард Уилли решил устроить романтический вечер в номере гостиницы вместе с молодой секретаршей, но неожиданно парочка обнаруживает на балконе труп. Стоимость билета — 350 руб.

28 марта в ДК Добрынина Московский театр комедии представит постановку «Ночь ее откровений». Это авантюрная мелодрама с комедийным подтекстом и закрученным сюжетом, практически детективная история, которая заканчивается самым неожиданным образом. В ролях Лиза Арзамасова и Игорь Лифанов. Стоимость билетов начинается от 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ночь ее откровений»

Фото: Московский театр комедии «Ночь ее откровений»

Фото: Московский театр комедии

В Ярославском областном Доме актера 29 марта пройдет пластический спектакль театра танца в двух частях — «Кроткая» и «Человек, который принял жену за шляпу». Первая часть — история о любви и одиночестве по мотивам рассказа Достоевского. Вторая часть — сценическое погружение в удивительные случаи неврологии по Оливеру Саксу. Стоимость билетов — 500-700 руб.

Театр «Луч» 30 марта покажет спектакль «Куприн.Яма» на сцене Дома актера. Стоимость билетов — 700-800 руб.

Лекции и встречи

29 марта пройдет первая встреча лектория «Культурный код Ярославля». Она будет посвящена особенностям изображения природы и цветов в ярославских средневековых иконах. Участники познакомятся с художественными приемами древнерусской живописи и узнают, какую роль играли пейзажные мотивы в создании иконографических сюжетов. Мероприятие пройдет на выставке «Иконы Ярославля» на территории музея-заповедника. Входной билет — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слово пацана. Кровь на асфальте

Фото: Wink, START Слово пацана. Кровь на асфальте

Фото: Wink, START

29 марта в «Бирюльки Холл» пройдет лекция «Ярославль в кино. От "Чистого неба" до "Слова пацана"». Киновед, кандидат культурологии, преподаватель ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Варвара Тирахова расскажет, в каких фильмах и сериалах можно увидеть ярославские улицы и здания, как изменился облик города с момента съемок культовых сцен. Стоимость билета составляет 200 руб.

В Ярославском музее-заповеднике 29 марта состоится встреча «Тайна восточных ароматов». Гости познакомятся с историей восточных ароматов, их ролью в обществе и ритуалах. В рамках встречи участники смогут продегустировать ароматы восточного семейства. Мероприятие пройдет на выставке «Путь на Восток». Стоимость билетов — 350 руб.

29 марта в пространстве «Кущи» пройдет творческий вечер музыканта и поэта Виталия Малыгина, в рамках которого будут представлены два его проекта: Пыль и DOR. Песни, стихи и электронный сет в исполнении автора. Музыка Виталия Малыгина успешно издается в России и за рубежом. Он работает в оригинальном жанре, смешивая направления арт-рока, индастриала, эмбиента.

Событие в музее

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославском художественном музее проходят «Каникулы в музее». 23 и 29 марта в «Бирюльки Холл» пройдет спектакль теневого театра с мастер-классом «Восточные сказки». Ребята увидят сказки на восточные темы в теневом театре, а в завершении создадут одну из кукол для домашнего теневого театра. Стоимость участия составляет 150 руб. 30 марта там же состоится интерактивная программа «Чайный дом Ти Мо Ши». Гостей ждет знакомство с китайскими народными традициями чайных домов в игровой форме. Стоимость участия составит 250 руб.

Кино

В кинозале «Луч» (КЗЦ «Миллениум») стартовал показ киноновинок. На экраны вышел фильм «Ждун». Сюжет строится на попытках семьи помочь доброму инопланетянину вернуться домой. На фильм можно сходить за 200 руб. За 250 руб. можно посетить фильм «Пальма 2» о летчике, который вместе с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. Жизнь меняется, когда сын летчика приводит медвежонка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фильм «Роднина» расскажет об истории болезненной девочки, которую отдали на фигурное катание. Роднина попадает в школу фигуристов ЦСКА, где сполна раскрывается то, что отличает ее от других спортсменов – невероятная сила духа и жажда победы. На ее пути и строится сюжет. Стоимость билета — 250 руб.

Картина «Крушение мира» строится на сюжете о неизвестном вирусе, который поражает только богатых людей. Недавно разбогатевшая главная героиня хочет избежать такой участи и начинает расследование, кому выгодно такое «крушение мира». Стоимость билета — 300 руб.